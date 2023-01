Capodanno in beneficenza

Inizio d’anno nel segno della beneficenza.

Martedì 2 gennaio, alle ore 19.30, nella Parrocchia “Santa Maria Maddalena” (via Attilio Micheluzzi, 23, Scampia), appuntamento con il Concerto di Natale dell’orchestra “Musicando” diretta dal Maestro Antonio Pio Romano. Parteciperanno il tenore Dylan Granillo ed il soprano Alessia Cinotti.

L’ingresso è ad offerta libera. Una parte del ricavato andrà in beneficenza a tutti quei giovani che, ad agosto, partiranno per Lisbona in occasione della 38.ima Giornata Mondiale della Gioventù.

Per prenotarsi rivolgersi nella segreteria parrocchiale o al numero 331 857 62 48