Dal 7 al 9 ottobre si disputerà a Giugliano in Campania Presso il Lido Sabbia d’Argento (via Licola Mare 153).

La Campania propone ancora una volta un grande evento di Acqua Bike, con una splendida organizzazione e la presenza di una nuova prestigiosa località, esattamente come quelle che l’hanno preceduta. Infatti dal 7 ottobre al 9 ottobre 2022, si terrà a Giugliano in Campania la quarta e penultima tappa del Campionato Italiano di Motonautica 2022, organizzata da A.S.D./A.P.S. Fly Motor Show sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica F.I.M. – C.O.N.I.

Le gare si svolgeranno presso il Lido Sabbia D’Argento, a via Licola Mare 153, gestito dall’imprenditore Luigi Palumbo e il suo staff. Si inizia sabato 8 ottobre alle 9.10 con le prove libere, cui seguiranno dalle 12.00 alle 14.15 le prime manches di gara. La seconda parte delle gare avrà inizio alle 15.15. La giornata di domenica 9 ottobre si apre alle ore 9.00, sempre con le prove libere seguite dalle seconde manches (11.15 -13.30).

Dalle 14.30 si disputeranno le manches finali, dove al termine verranno premiati i vincitori. Giugliano in Campania è una location adeguata all’evento e offre uno scenario incredibile, avendo di fronte Ischia e Procida. Le tappe del campionato italiano permettono quindi di ammirare le qualità di molti giovani atleti emergenti e come nelle precedenti tappe sono numerosi i riders iscritti al penultimo appuntamento dell’evento , che può risultare decisivo in vista della conquista dei titoli italiani di categoria. Le categorie in gara sono Runabout, Ski, Endurance, Freestyle, Spark Giovanile e la Femminile, mentre le classi sono 20: per la Runabout F1, F2, F4, F4 Femminile, F4 Novice e F4 Veterans; per la Ski F1, F1 Veterans, F2, F3, Ski Open; per l’Endurance F1 Runabout e F2 Run. Amatoriale; per la Spark Giovanile 12-14, 15-18 anni; infine, la classe Freestyle. Novità di quest’anno è l’introduzione di una nuova categoria di Moto d’Acqua: la Yamaha Superjet, che si corre proprio con moto Jet Ski e che comprende due classi: la Ski Giovanile (12-14 anni e 14-18 anni) e il Monomarca FIM Superjet, classe aperta ai piloti maggiorenni. Dopo la tappa di Giugliano, la quinta e ultima tappa si disputerà a Civitavecchia dal 14 al 16 ottobre.