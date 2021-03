CAMPANIA ZONA ROSSA, RISCHIO DI CONTAGIO ELEVATO

Il territorio della regione Campania è stato dichiarato zona rossa per effetto del Decreto del Ministero della Salute, sulla base dei dati sul contagio racconti dalla Cabina di Regia ministeriale. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 8 marzo fino almeno alla mezzanotte del 21 marzo.

Nel territorio della zona rossa sarà vietato spostarsi anche all’interno del territorio comunale se non per motivi di necessità e urgenza; legati a motivi di salute, lavoro. Ogni spostamento dovrà prevedere idonea autocertificazione. È già vietato lo spostamento al di fuori della regione.

Gli esercizi commerciali che potranno restare aperti sono coloro che vedono, quale attività prevalente, generi alimentari e generi di prima necessità. Restano aperti farmacie e benzinai. L’elenco dei negozi che potranno restare aperti è contenuto nell’Allegato 23 del DPCM del 3 novembre 2020. Questo testo normativo per la parte che riguarda parrucchieri, barbieri e centri estetici è stato emendato dal DPCM del 6 marzo 2021 che prevede per loro la chiusura.

I ristoranti, bar e pasticcerie dovranno restare chiusi, consentito solo l’asporto dalle 05.00 alle 22.00. Poco cambia per le scuole, già in Dad da lunedì scorso e per cinema, teatri e musei già chiusi al pubblico. Vietato lo sport, sia all’aperto che al chiuso, l’attività sportiva sarà consentita solo in prossimità del proprio domicilio e se in più persone dovrà esser comunque rispettata la distanza interpersonale di un metro. Chiuse quindi le palestre.