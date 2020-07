CAMPANIA, OLTRE 1000 PERSONE AD AVERSA ALLA PRESENTAZIONE DI “REMO IL VISIONARIO”, L’ULTIMO LAVORO DI ALESSANDRO IOVINO SUL PASTORE EVANGELICO

Sono stati oltre 1000, provenienti da tutta la Campania ma anche da diverse regioni d’Italia e nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-Covid, gli evangelici che nel giorni scorsi hanno partecipato ad Aversa, nel piazzale antistante la Chiesa Nuova Pentecoste , alla presentazione del libro di Alessandro Iovino sulla figura di Remo Cristallo, pastore ed apostolo evangelico, fondatore del ministero Nuova Pentecoste scomparso nel 2017.

Orfano di padre, Remo Cristallo ebbe un’infanzia difficile ma poi una conversione radicale cambiò la sua vita che decise di dedicare a Dio. “La figura di Remo Cristallo – ha ricordato Iovino dal palco – si inserisce a pieno titolo nel filone dei pionieri Pentecostali che hanno scritto la storia dell’evangelismo italiano: uomo di fede, grande comunicatore, è stato un ‘visionario’ che ha lasciato una preziosa eredità spirituale alla Chiesa Evangelica italiana”.

Presenti alla serata oltre 30 pastori, tra cui Michele Passeretti, successore di Remo Cristallo, e i decani Michele Romeo e Giovanni Traettino. Il lavoro di Iovino “Remo il Visionario” si sostanzia in una intervista-testamento nella quale ha lasciato un messaggio spirituale per la Chiesa Evangelica in Italia