Alle 4.07 della notte del 3 agosto è stata registrata una scossa di lieve intensità, di magnitudo 2.2, nella zona del Vesuvio, con epicentro e 5.5 chilometri a Sud-Ovest di Ottaviano, secondo quanto riportato da Ingv( Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia).

Il sisma è stato avvertito dalla popolazione ma fortunatamente non ci sono stato danni a persone o cose. Anzi, l’attività sismica in quest’area è da considerarsi normale e pertanto non costituisce una novità.