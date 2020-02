Campania: Consiglio approva testo unico sul commercio

Il Consiglio regionale della Campania, ha approvato il testo unico per il Commercio che si compone di 158 articoli. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità e contiene disposizioni sia per la piccola che la grande distribuzione, per la vendita non in sede fissa, per la rivendita di carburanti e dei giornali. “E’ uno strumento fortemente innovativo che punta al rilancio di un settore che vive un momento di grande difficoltà” ha detto il consigliere regionale della Campania, Nicola Marrazzo (Pd), presidente della Commissione attività produttive. “Partendo dal dato che oggi nel mondo del commercio esistono diversi competitor – ha spiegato Marrazzo – e noi abbiamo cercato di regolamentare e tutelare quelli che sono i principi fondamentali della libera attività ma dando sostegno a quello è il commercio di vicinato, con la costituzione dei cosiddetti distretti commerciali, all’interno dei quali sono previste sia attività commerciali che artigianali e di servizio”. “Questo testo unico sarà fondamentale per gli operatori del settore, per i loro tecnici e consulenti – ha concluso – perché finalmente avranno un strumento agile da consultare”.

Condividi su