Campagna di controllo sugli stalli di sosta per invalidi

La Polizia Locale del Comune di Casoria nonostante le ben note difficoltà di carenza di organico, ha posto tra le sue priorità la questione del controllo dei posti riservati ai disabili.

Nel trimestre gennaio – marzo 2022 sono stati effettuati molteplici controlli a campione su tutti i posti H, presenti sul territorio che hanno fatto scaturire 24 verbali per occupazione non consentita dei posti riservati a persone con disabilità con contravvenzioni per oltre 3 mila euro, ed oltre 80% delle contravvenzioni sono state per ora regolarmente pagate.

Con la Commissione Politiche Sociali e l’assessorato alle Politiche Sociali si è deciso di porre questo tema centrale rispetto alle attività da mettere in campo, compatibilmente con le tante altre attività giornaliere da svolgere.

Nelle prossime settimane la Commissione Politiche Sociali provvederà anche ad organizzare un incontro pubblico di confronto sul tema disabilità e lavoro. Intanto l’assessorato alle Politiche Sociali insieme alla Polizia Locale sta intensificando i rapporti con l’Asl per una revisione reale dei permessi di sosta rilasciati ai diversamente abili di Casoria. La consulta della disabilità è nel frattempo impegnata, su proposta del presidente della commissione politiche sociali, ad una valutazione della qualità dei servizi resi dalle cooperative sociali affidatari dei servizi dell’ente. L’assessorato alla Polizia Locale con l’assessorato alle Politiche Sociali sono attivi anche per un’iniziativa che prevede l’impegno dei percettori del reddito di cittadinanza quali assistenti civici per il controllo anche dei posti H e scivoli stradali per disabili. E’ evidente che nonostante le tantissime difficoltà, certamente il tema della disabilità è oggi, a differenza del passato, un tema a cui questa amministrazione tiene particolarmente.