Calcio, come sarà il Napoli del futuro?

Con l’estate alle porte, il calciomercato è già rovente. Intrighi, sorprese, ammiccamenti, cominciano ad infittirsi. Di certezze – checché se ne dica – ve ne sono davvero poche, al momento. Tutto può succedere nella pazzia vorticosa di un meccanismo turbinoso ed abituato ai ribaltamenti. Sicché quel che, da qui a poco, vi riporteremo è la girandola di nomi che roteano attorno al mondo Napoli. Poche le certezze, tante le possibilità, e qualche probabilità. Ma andiamo per ordine, o meglio: per reparto. PORTA- con Ospina che sta per raggiungere Carletto in quel di Madrid, prende sempre più quota l’ipotesi “Meret titolare” con Sirigu suo vice. DIFESA- Koulibaly resta o non resta?, questo è il dilemma. In entrata, i nomi svelano l’intenzione di puntare ad un profilo giovane. Senesi, Ostigard, Hincapiè, sono i tre nomi più in voga per il reparto centrale. Sulla sinistra, con Mathias Olivera ufficializzato, si sonda su Hickey e Cambiaso.CENTROCAMPO- Fabiàn, è dato per scontato, sia con le valigie in mano. Uno tra Veretout, Palhinha, e Pjanic, potrebbe sostituirlo. ATTACCO- Bernardeschi è più ché una suggestione. Nelle ultime ore, Deulofeu si è fatto strada, le trattative vedono la luce. Barak non è un nome nuovo, ma si fa insistente in questi giorni. E poi, Arnautovic come vice Osimehn, se – e solo se – Mertens dovesse davvero andare alla Lazio.