Buoni spesa Casoria, istituito numero per informazioni e chiarimenti.

Da domenica 27 e fino a mercoledì 30 dicembre inoltre è possibile contattare il call center al numero 081/19022667 per ricevere ulteriori informazioni sulle domande buono spesa escluse e inammissibili, NON È POSSIBILE ACCEDERE AGLI UFFICI COMUNALI.

È obbligatorio conservare gli scontrini per un periodo di almeno 3 mesi per eventuali controlli.

A pochi giorni dalla chiusura del bando proviamo a fare il quadro della situazione per poter essere di supporto a tutti i cittadini che hanno riscontrato difficoltà ed hanno domande in merito alla graduatoria ed alle modalità di utilizzo dei buoni spesa una tantum erogati nei giorni scorsi dal Comune di Casoria.

