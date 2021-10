Buona la prima, il volley Casoria vince Monterotondo

Per la prima di campionato contro una pretendente alla promozione come il Monterotondo fin dalla vigilia si sapeva che oltre alla tecnica il Volley Casoria doveva metterci tanto cuore per vincere e così è stato.

Dopo aver perso un primo set abbastanza nettamente, contro una squadra ben più attrezzata con giocatori di categoria, gli uomini di coach Alfredo Paglionico hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo facendo 1-1 e soprattutto senza scomporsi dopo il ritorno di Monterotondo sul 1-2, dopo il terzo set.

Con un Michele Avino in serata di grazia e con l’apporto dell’esperienza di Fabio Losco e Ciro Gasbarro la squadra viola ha vinto il quarto set, portando i frastornati, a questo punto, romani al tiebreak mentre loro si aspettavano una tranquilla passeggiata in terra casoriana, anche se si è giocato sul neutro di Giugliano.

Il 3-2 finale è la storia di una vittoria inattesa quanto meritata che per Casoria mette in cascina punti importanti per la salvezza.