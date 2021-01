Brutto stop interno del Napoli. Al Diego Armando Maradona passa lo Spezia

Ha ragione Gattuso: In tilt alle prime difficoltà. E’ questa l’analisi della partita, il Napoli alle prime difficoltà come al solito si scioglie e non riesce a reagire. Un Ruiz irriconoscibile, mette lo zampino e forse anche di più nella sconfitta, ma è la squadra che non ha dato l’impressione di crederci. Lo Spezia passa al “Diego Armando Maradona” per 2-1 in rimonta e per giunta in inferiorità numerica.

Il Napoli si è presentato in campo sempre privo di Mertens e Osimhen, e Gattuso ha rinunciato a Petagna scegliendo Lozano nel ruolo di “falso nueve”. La pioggia prima protagonista del match, in cui il Napoli sembra partire bene, aggredendo subito i liguri. Grande occasione al primo minuto quando Lozano lancia da solo in area Insigne, che sciupa. La prima mezzora è del Napoli che mette sotto lo Spezia che subisce un vero e proprio tiro al bersaglio: Insigne calcia 8 volte nello specchio ma senza mai trovare lo spiraglio.

Ad inizio ripresa, Petagna prende il posto di un acciaccato Politano che subito ripaga la fiducia, portando in vantaggio il Napoli su assist di Di Lorenzo. Dopo dieci minuti Ruiz, commette un fallo davvero sciocco su Pobega che regala il rigore del pareggio a Nzola.

Il Napoli prova a riportarsi in vantaggio e quando al 77’ l’arbitro Mariani manda negli spogliatoi Ismajli per doppia ammonizione, sembra sperarci. Invece nonostante l’inferiorità numerica, i liguri passano all’81’ con Pobega che mette dentro sulla respinta del palo dopo il tiro di Nzola. Gattuso gioca la carta Llorente, ma niente da fare, lo Spezia batte il Napoli che esce dalla zona Champions scavalcato anche dal Sassuolo e agganciato dall’Atalanta. Domenica il Napoli farà visita all’Udinese.