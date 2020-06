Bonus Vacanza: online le indicazioni per richiedere l’agevolazione

L’Agenzia delle Entrate fornisce in un provvedimento le indicazioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze, previsto dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). L’agevolazione è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Il bonus è concesso a favore dei nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso di validità non

superiore a 40.000 euro.

La misura massima del bonus vacanze è di:

150 euro per nuclei di 1 persona

300 euro per nuclei di 2 persone

500 euro per nuclei di 3 o più persone.

Il bonus si utilizza :

per l’80%, nel periodo tra il 1°luglio e il 31

dicembre 2020, sotto forma di sconto sul

corrispettivo dovuto per il servizio turistico

per il 20%, in forma di detrazione di imposta da usufruire nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nell’anno 2021 dal componente del

nucleo familiare a cui viene intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ ricevuta fiscale relativi al servizio turistico.

Per altre informazioni consultare il sito

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/