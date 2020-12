Bomba Galleria Marconi, il Comune parte civile

Il Comune di Casoria si costituirà parte civile nel processo contro i responsabili del’atto intimidatorio di una settimana fa contro la Galleria Marconi a Casoria.

Lo ha annunciato il sindaco Raffaele Bene al termine di una visita al negozio Progress, presso la galleria, che è quello che ha riportato maggiori danni dall’ordigno.

Sul fatto è stato aperto un procedimento penale presso la Procura Napoli Nord di Aversa, competente per territorio, che analizzando tutti gli elementi utili alle indagini mira ad identificare i responsabili.

“È stato un piacere vedere la carica e la voglia di ricominciare non solo di Pasquale ma anche dei ragazzi che vi lavorano e di tutta la sua famiglia”

“Il Comune si costituirà parte civile nel processo e avvieremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per stare vicino a lui e a quanti sono vessati nella nostra Città.”

“È un momento difficile per il commercio in generale ed abbiamo il dovere di spendere nella nostra Città, anche per questo ho avviato la campagna “acquista a Casoria”.”

“Un piccolo gesto che può significare molto non solo per i commercianti ma per l’intera nostra comunità.”