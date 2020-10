Bollettino Covid-19 Casoria – Sono 530 i casi attivi. 4 i deceduti

La cittadinanza è tenuta a rispettare tassativamente l‘obbligo di indossare la mascherina sia all’aperto che al chiuso e di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, come stabilito dalle norme governative.

Sono 530 i casi attivi di SARS- CoV-2 sul territorio comunale. Rispetto all’aggiornamento del 28 ottobre, si registra la positività di 69 nuovi cittadini e nessun nuovo guarito. Contemporaneamente sale a 4 i numeri dei deceduti, 2 in più rispetto a un giorno fa. Ai familiari dei due nostri concittadini deceduti le più sentite condoglianze del Giornale di Casoria

