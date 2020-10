Bollettino Covid-19 Casoria – Sono 293 i casi attivi. Si registra il primo decesso della seconda ondata

Consueto appuntamento con il bollettino sull’andamento della pandemia di Covid-19 in città. Ecco i numeri di oggi:

Giornata funesta per Casoria, che registra il primo morto di coronavirus in questa seconda ondata.

Sono 293 i casi attivi di SARS- CoV-2 sul territorio comunale. Rispetto all’aggiornamento di ieri, si registra la positività di 26 nuovi cittadini, senza alcun nuovo guarito. I ristabiliti restano dunque 68.

La cittadinanza è tenuta a rispettare tassativamente l‘obbligo di indossare la mascherina sia all’aperto che al chiuso e di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, come stabilito dalle norme governative.

