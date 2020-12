Bollettino Covid-19 – Casoria rivede la luce. 54 positivi in meno e ben 81 nuovi guariti, i numeri cominciano a calare!

Consueto appuntamento con il bollettino sull’andamento della pandemia di Covid-19 in città. Ecco i numeri di ieri 4 dicembre, dati confermati dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Napoli 2 Nord:

Casoria inizia a vedere la luce: sono 1160 i casi attivi di SARS- CoV-2 sul territorio comunale. 1118 i pazienti in quarantena domiciliare, 24 quelli ospedalizzati. Rispetto all’ultimo aggiornamento, si registrano 54 positivi in meno e 81 nuovi guariti. Scende anche il numero di pazienti in isolamento domiciliare, drasticamente calato negli ultimi giorni, segno di una decisa regressione del virus in città. Stabile a 42 il numero degli ospedalizzati.

La cittadinanza è tenuta ugualmente a rispettare le prescrizioni governative in materia di prevenzione del contagio, in modo da poter confermare gli ottimi numeri di questi giorni. Serve il massimo sforzo da parte di tutta la popolazione per poter sconfiggere definitivamente la pandemia. Tuteliamo la nostra salute e quella dei nostri cari. Forza, Casoria!