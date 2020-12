Bollettino Covid-19 Casoria – 79 nuovi positivi in 72 ore. I casi attivi sono 1349, 32 i ricoverati

La cittadinanza è tenuta a rispettare tassativamente le prescrizioni governative in materia di prevenzione del contagio. La popolazione è invitata inoltre a restare a casa e ad uscire solamente se strettamente necessario. In caso di spostamenti urgenti e inderogabili, è obbligatorio compilare l’apposita autocertificazione. Tuteliamo la nostra salute e quella dei nostri cari.

Sono 1349 i casi attivi di SARS- CoV-2 sul territorio comunale. 1317 i pazienti in quarantena domiciliare, 32 quelli ospedalizzati. Rispetto all’ultimo aggiornamento, si registra la positività di 79 nuovi cittadini e 65 nuovi guariti. Stabile a 17 il numero dei deceduti.

Non penso che tutti i rapporti dei servizi segreti siano scottanti. Alcuni giorni apprendo di più dal New York Times (cit.). Se esiste il diritto di cronaca esisterà anche quello di raccontare, perché un buon giornalista non è quello che scrive, ma quello che parla tacendo.