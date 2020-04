Nonostante aumentino il numero dei tamponi effettuati in Campania, la crescita dei nuovi casi positivi si mantiene stabile o addirittura come ieri in discesa. Ieri su 1880 tamponi sono risultati positivi “solo” 76. Il totale di tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza sono stati 29664 e i positivi totali sono 3344.

Con un’ordinanza regionale firmata da De Luca la n° 29, diventa zona rossa anche il comune di Paolisi in provincia di Benevento.