Bilancio, la luce fuori dal tunnel

di Maria D’Anna – Il Consiglio Comunale, nella sua ultima seduta, ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021. “Un risultato positivo“ ritiene Rosario Poliso, da pochi giorni nominato assessore al bilancio. “Si registra un avanzo di amministrazione, anche se rimane la criticità della situazione, soprattutto per le carenze nell’attività di riscossione, che stiamo cercando progressivamente di eliminare. Quindi non è purtroppo il momento di cedere a facili entusiasmi, dovendo ancora raggiungere un equilibrio stabile, per il quale occorrerebbe un potenziamento del personale al momento non attuabile in maniera ottimale per la situazione già descritta. La realizzazione dei progetti PNRR consente assunzioni a tempo determinato, ma finalizzate alla realizzazione dei progetti stessi”. Per la maggioranza Pasquale Tignola sostiene che si vada verso il consolidamento del riordino dei conti. La strada è ancora lunga, prosegue, ma è quella giusta, stando anche al parere del collegio dei revisori dei conti. Per l’opposizione Nicola Rullo ritiene che l’avanzo di amministrazione di quattrocentomila euro sia ancora insufficiente e che pochissimi progressi siano stati fatti per migliorare la capacità di far aumentare le entrate. Su questo purtroppo, secondo Rullo, l’ Amministrazione ancora non riesce a dare quella sterzata giusta per risalire la china, nonostante i continui cambi di assessori. Le difficoltà sono davvero tante, ma non si vede alcuna visione futura né indirizzo politico serio e marcato per affrontare il problema in maniera definitiva. Al momento del voto l’opposizione ha ritenuto di abbandonare l’aula perché, come riferisce ancora Rullo, non si poteva votare un atto di cui non si condividono gli indirizzi politici che sono stati portati avanti finora. Si poteva fare di più.