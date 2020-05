BENE: RIAPRIRE SUBITO BARBIERI E PARRUCCHIERI

di Andrea Papaccio – Il sindaco di Casoria Raffaele Bene si è schierato con un post su Facebook al fianco di barbieri, parrucchieri e centri estetici. L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiana della Campania, di cui fa parte il sindaco di Casoria, l’avvocato Raffaele Bene, ha formulato una proposta indirizzata alla Giunta Regionale della Campania in cui si chiede di anticipare la riapertura dei coiffeur e dei centri estetici al 18 maggio, così da evitare pesanti ricadute economiche sui commercianti ed arginare il fenomeno dei parrucchieri abusivi a domicilio. Quindi il Sindaco di Casoria e l’Anci Campania, hanno raccolto l’appello lanciato attraverso il nostro giornale proprio ieri da alcuni rappresentanti della categoria che per prima ha chiuso i battenti dei propri negozi e che adesso, che in Campania siamo alla fine del tunnel, grazie alla drastica e consolidata riduzione del contagio, chiedono solo di poter ricominciare mettendo in essere tutte le misure idonee a lavorare in massima sicurezza.

