“BACK TO SCHOOL” per aiutare bambini a scuola

In vista della ormai imminente apertura delle scuole il nostro AMBULATORIO DI MEDICINA SOLIDALE lancia l’iniziativa “BACK TO SCHOOL” per aiutare bambini e ragazzi di famiglie bisognose del nostro territorio ad avere tutto il materiale necessario per affrontare al meglio il prossimo anno scolatico.

Raccoglieremo: zaini e cartelle, quaderni ed album da disegno, pennarelli, pastelli, colori vari e tutto l’occorrente di cancelleria.

Chiediamo il vostro piccolo contributo…insieme possiamo fare tanto e donare un sorriso ai bambini meno fortunati!

Il materiale potrà essere consegnato previo contatto telefonico al 3888892181 in questa settimana e a partire dal 5 settembre tutte le mattine dalle 9.30 alle 12 presso l’Ambulatorio “Medicina solidale San Ludovico da Casoria”Onlus in Via G. Rocco n.20.

Vi aspettiamo!!!!