Avviso pubblico per la regolazzazione del rapporto locativo ERP

Sulla scia del Regolamento Regionale 28 ottobre 2019, n. 11, che persegue l’obiettivo del riordino istituzionale e organizzativo del sistema regionale dell’Edilizia Residenziale Pubblica per rilanciare l’ERP e salvaguardare la sua missione sociale in base ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, efficienza, semplificazione amministrativa e armonizzazione contabile il comune di Casoria tramite avviso pubblico mette a conoscenza la cittadinanza della possibilità, qualora si possedessero i requisiti del citato regolamento, di presentare ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE RAPPORTO LOCATIVO.

Vale giusto la pena ricorare che l’Edilizia Residenziale Pubblica è costituita dagli alloggi realizzati, recuperati e acquistati per rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti o appartenenti a particolari categorie sociali o con un reddito tale da non consentire di accedere a un’abitazione a prezzo di mercato. Gli alloggi possono essere realizzati, recuperati e acquistati con risorse a totale carico e/o con il concorso o contributo a qualsiasi titolo dello Stato, della Regione, dell’ACER e degli Enti locali o con provvedimenti legislativi straordinari o speciali.

I cittadini possono regolarizzare la propria posizione presentando apposito modello entro la data del 29 aprile 2020.

I requisiti richiesti per poter accedere al beneficio sono: dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art 9, comma 1 del Regolamento Regionale n. 11/2019; occupare l’alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; non aver sottratto il godimento di altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato; non aver condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena; impegnarsi al pagamento di tutti i canoni ed i servizi maturati dalla data di occupazione, così come determinati all’art 22 del Regolamento Regionale n. 11/2019.

Gli appositi modelli di istanza di regolarizzazione sono scaricabili dal sito web dell’Ente www.comune.casoria.na.it (http://www.comune.casoria.na.it/occupazione-senza-titolo-degli-alloggi-erp-come-regolarizzare-la-posizione?gf=3643&gn=1685 ) o ritirabili presso l’Ufficio ERP (esclusivamente il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00).

Le domande dovranno essere presentate entro il 29/04/2020 al Protocollo dell’Ente sito in Piazza Cirillo n.1 con Raccomandata A/R o a mano dalle ore 8:00 alle 17:30 nei giorni dal lunedì al venerdì, o a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.casoria.na.it