Avviso pubblico, Donazioni per Buoni Spesa

Pochi giorni fa il governo ha stanziato 4,3 miliardi di euro come anticipo di quanto già dovuito a Maggio e in più 400 milioni di Euro destinati a buoni spese per le famiglie indigenti. La cifra assegnata a Casoria, come già comunicato in un precedente articolo, è di circa 725000 euro.

Ci sono state tante polemiche relativamente ai 400 milioni destinati all’emergenza spesa, ritenuti pochi dalla stragrande maggioranza dei sindaci. Seguendo l’esempio di altri comuni, anche il comune di Casoria, invita chiunque voglia fare donazioni in denaro per far fronte alla crisi e dare una mano ai meno fortunati, ad utilizzare i seguenti riferimenti:

IBAN IT35R0514239840T21450000586

Beneficiario: Comune di Casoria

Causale: Donazione di cui all’art.66 del D.L. n.18/2020 ed all’Ord. Pres. Cons. Min. n.658/2020

