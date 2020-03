AVVISO ALLA Cittadinanza

Stamattina Sanificazione straordinaria delle strade della città

A seguito della ormai nota emergenza legata al diffondersi del Covid-19 nella nostra Regione, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Casoria, Dott. Franco Russo,ha prediposto un piano di pulizia, igienizzazione e sanificazione delle strade di tutto il territorio comunale, che verrà effettuato con gli automezzi messi a disposizione dalla società Casoria Ambiente spa a partire dalla giornata di domani, sabato 7 marzo. Si invita tutta la cittadinanza ad attenersi alle indicazioni che via via sono state fornite dagli organi preposti cosi come alle regole del buon senso e del vivere civile.