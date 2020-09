Avocado un frutto che non dovrebbe mai mancare nella dieta ipocalorica dei nostri figli

A cura della dottoressa Silvana Di Martino – Ricco di calcio e potassio, l’avocado contiene notevoli quantità di fibra e grassi

monoinsaturi, quindi utile a contrastare il diabete e difendere il cuore.

Riequilibra molto rapidamente il livello del colesterolo cattivo, nel sangue, tenendo in equilibrio la pressione arteriosa.

Fonte inesauribile di Vit.A , B1,B2,D,E,K,H,PP è particolarmente indicato per i bambini e per chi segue una dieta vegetariana.

L’avocado a differenza di altri frutti non è una fonte importante di carboidrati, ma di grassi, infatti contiene acido oleico e fornisce Omega 6 ed in piccole quantità Omega 3, per questo motivo, associare sempre in una dieta ipocalorica, una porzione di pesce, ricordando sempre per chi è a dieta di affidarsi nelle mani esperte di uno specialista.

Nutrizione è Prevenzione!