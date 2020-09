Autunno: cosa cambia nella nostra alimentazione

A cura della dottoressa Silvana Di Martino – Cambio di stagione: cosa mangiare in autunno per restare in salute e ritrovare una forma perfetta

Con l’arrivo dell’autunno il nostro organismo risente dei cambiamenti in atto: aumenta l’umidità, diminuiscono le temperature e le giornate si accorciano, ciò porta un senso di malessere generale. Il nostro corpo si adatta a questa nuova condizione provando a produrre la quantità giusta di ormoni che regolano il ritmo sonno-veglia, la fame e l’umore. Con la riduzione delle ore di luce, infatti, diminuisce la produzione di serotonina e aumenta quella di melatonina, per questo avvertiamo stanchezza e cali d’umore, inoltre l’appetito aumenta e si abbassano le difese immunitarie. Per ridurre al minimo questi sintomi è importante sfruttare le ultime giornate di sole e mangiare cibi che aumentano la produzione di serotonina e rinforzano le difese immunitarie.

Riguardo all’alimentazione, ci sono dei cibi che ci aiutano ad affrontare al meglio il cambio di stagione, alimenti che non devono mancare sulla nostra tavola per superare l’autunno senza troppi traumi e restare in salute

Tra i cereali preferite quelli di stagione come l’avena che contiene proteine, sali minerali e triptofano, precursore della serotonina. Tra gli altri cereali da consumare in autunno troviamo anche il miglio, il grano saraceno, l’amaranto, l’orzo e il farro, ideali per preparare delle ottime zuppe con l’aggiunta, magari, di verdure di stagione.

I legumi, grazie al contenuto di fibre e proteine, aiutano a mantenere l’intestino regolare e donano energia. Le proteine, inoltre, fanno sì che ceci, soia, lenticchie e fagioli, siano pietanze ottime da consumare anche come piatto unico, in quanto forniscono anche la giusta quantità di carboidrati.

Tra i cibi da consumare in autunno non può mancare la frutta secca, quindi noci, mandorle, anacardi, nocciole, tutti frutti oleaginosi che donano energia al nostro organismo in quanto ricchi di ferro, magnesio, potassio, fosforo e zinco. Ottimo alimento anche grazie al contenuto di Omega 3, acidi grassi essenziali che non possono mancare per il benessere del nostro organismo e per affrontare al meglio la stagione fredda.

In questo periodo di passaggio tra l’estate e l’inverno è meglio consumare cibi di stagione che la natura generosamente ci offre, così da superare al meglio le condizioni climatiche. La raccomandazione è quella di mangiare la frutta lontano dai pasti, per evitare che fermenti nell’intestino, con conseguente pancia gonfia.

In questo periodo tra i frutti da preferire ci sono: mandarini e arance che sono ricchi di vitamina C e ci aiutano a rinforzare le difese immunitarie, oltre a rallentare l’invecchiamento delle cellule, mantenendo la pelle più giovane e tonica. Le mele contengono pochi zuccheri ma, grazie alla pectina, aiutano a tenere sotto controllo l’indice glicemico, tenendo a bada glicemia e sovrappeso, inoltre contengono molte vitamine, tra cui la vitamina C e vitamine del gruppo B. I cachi sono frutti autunnali dal sapore zuccherino, preziosi per le loro proprietà diuretiche e drenanti, inoltre apportano molta energia, grazie alla buona quantità di potassio presente in questi frutti, e rinforzano il sistema immunitario prevenendo malanni di stagione. Anche l’uva è un alimento che non può mancare sulle nostre tavole, è ricca di vitamine e sali minerali, la buccia dell’uva rossa è poi ricca di polifenoli che riducono l’accumulo di grassi nel fegato e di zuccheri nel sangue con benefici anche sulla pressione arteriosa. Infine, le pere che contengono zuccheri semplici, ideale come frutto da consumare anche se si segue una dieta ipocalorica, inoltre ha un buon contenuto di fibre utili per regolarizzare l’intestino.

E quali sono le verdure da mettere in tavola? Nel cambio di stagione ci sono dei vegetali particolarmente adatti a questo periodo, parliamo di verdure a foglia verde come bietole, verza, spinaci alimenti ricchi di vitamine che ci aiutano a difenderci dai malanni di stagione e che, svolgono un’azione antiossidante e antietà proteggendo non solo la pelle ma anche la vista. Non devono mancare anche rape, rapanelli, barbabietola e il radicchio, che aiuta a depurare l’organismo, oltre ad essere l’alimento ideale per chi soffre di reumatismi e artrite. Anche la zucca apporta benefici al nostro organismo in autunno, contiene betacarotene, protegge il sistema circolatorio e hanno proprietà antitumorali oltre a contenere vitamina A, B e C e minerali come calcio, sodio, potassio, ferro, magnesio che donano energia all’organismo. L’ideale sarebbe includere le verdure ad ogni pasto, meglio se crudi oppure cotti al vapore.

I consigli per sopravvivere al cambio di stagione autunnale

Dopo aver visto quali sono i cibi da preferire in questo cambio di stagione, scopriamo ora quali sono i consigli da seguire per sopravvivere al meglio in questo periodo.

Evitate eccessi e cattive abitudini: non saltate i pasti durante la giornata, soprattutto la colazione, che deve essere abbondante, evitate poi di prendere troppi caffè e di trascorrere tutta la giornata seduti e in ambienti chiusi: fate una passeggiata appena potete. Evitate anche i cibi grassi, in scatola, gli insaccati e riducete il consumo di formaggi, alimenti che vi faranno faticare a ritrovare il giusto equilibrio per affrontare questo periodo.

Stimolate il metabolismo: per regolare la produzione di ormoni e per riaccendere il metabolismo, è importante fare 5 pasti al giorno: colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena, in questo modo brucerete più grassi e resterete in forma.

Fate movimento: cominciate a salire le scale invece di prendere l’ascensore sia a casa che al lavoro, e fate attività fisica regolare. Se non potete andare in palestra camminate almeno mezz’ora al giorno così da favorire un miglior funzionamento dell’organismo oltre a consumare più calorie.

Tisane e infusi: durante la giornata bevete tisane o infusi per curare piccoli disturbi. Per digerire scegliete quelli a base di zenzero, anice stellato, camomilla , finocchio. Per riposare bene preferite invece tisane rilassanti a base di malva, biancospino, melissa e tiglio.

Probiotici per l’intestino: nei cambi di stagione è importante anche assumere probiotici per regolare la flora batterica intestinale, assumere quindi i cosiddetti “batteri buoni” per donare equilibrio all’intestino riducendo il gonfiore addominale.

Dedicatevi al relax: la sera concedetevi un bagno rilassante, meglio se arricchito con oli essenziali come la lavanda che vi aiuterà ad eliminare stanchezza e tensioni muscolari, facendovi ritrovare il giusto riposo.