ATTIVATO L’OSPEDALE DI CASORIA COME CENTRO VACCINALE PERMANENTE

L’Ospedale dei Camilliani è diventato centro vaccinale. Dopo la felice esperienza dello scorso fine settimana, in cui sono stati somministrati 444 vaccini. Da domani saranno somministrati i vaccini tutti i giorni della settimana.

È appena terminata la riunione presso la direzione generale dell’ASL che ha sancito l’inserimento dell’Ospedale dei Camilliani come centro permanente per le vaccinazioni anti Coronavirus. All’incontro hanno preso parte il sindaco, Raffaele Bene, il Direttore generale, dott. Antonio D’Amore, il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario ed il Direttore della farmacia dell’Asl, il Direttore del distretto sanitario di Casoria, dott. Pasquale Bove, il Direttore sanitario e fratel Carlo Mangione per l’ospedale di Casoria.

“La giusta sinergia tra le istituzioni dà sempre buoni frutti – ha detto il sindaco a caldo – ero fiducioso della favorevole conclusione della vicenda fin dall’inizio ma ho preferito anche subire le critiche per poi poter raccogliere il risultato. Sono molto molto contento, andiamo avanti”.

Ricordiamo che l’ospedale di Casoria metterà a disposizione non solo gli spazi per le vaccinazioni ma anche proprio personale sanitario, sgravando così l’Asl dall’utilizzo di personale proprio. Soddisfazione è stata espressa anche dai vertici del nosocomio Casoria.

“L’Impegno che abbiamo preso fa parte della nostra mission di familiarità – ha detto fra Carlo – daremo un contributo perchè si possa uscire al più presto da questa sicurazione; come faceva S. Camillo che si incamminava laddove c’erano ammalati da aiutare anche noi ci incamminiamo per aiutare i cittadini di Casoria”.