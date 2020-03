Attenzione alle truffe, nessun controllo del ministero dell’interno è in corso.

Il lockdown non è per tutti, la criminalità si sarà anche ridotta, ma arrivano comunque notizie di episodi criminali e di truffe. In alcuni condomini di Napoli e provincia, sono stati trovati alcuni avvisi con tanto di intestazione “Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza” con cui si preannunciano controlli nelle abitazioni.

E’ in realtà falso, una truffa perpetrata ai danni di poveri cittadini ignari di quanto possa essere senza scrupolo l’animo di alcuni personaggi.

Infatti la Questura di Napoli rende noto che si tratta di un tentativo di truffa, dal momento che non c’è alcuna operazione in corso partita dalle istituzioni. Non aprite le porte a nessuno e in caso di dubbi contattare i numeri di emergenza delle forze dell’ordine.