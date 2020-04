Assembramenti nella sede Poste Italiane di Casoria Arpino. Consigliera Ciaramella: “servizio postale da garantire a tutti nel rispetto della salute”

“A partire dalla segnalazione della chiusura della sede di Poste Italiane di Casoria – Cittadella in via Nazionale delle Puglie, ho avviato un proficuo confronto con Poste”, ha affermato la Consigliera Ciaramella, che ha proseguito: “Questa chiusura è un disagio per la comunità casoriana, che può rappresentare un vero e proprio rischio per la salute dei miei concittadini, costretti ad andare nell’unico altro ufficio postale aperto nella frazione di Arpino creando frequenti assembramenti.Ho proposto di diluire il servizio con continuità territoriale e temporale per tutta la settimana interfacciando Sindaco e direzione territoriale Sud delle poste”. Infine ha concluso: “In attesa di aggiornarvi sullo specifico caso, si è chiuso importante accordo per la consegna a domicilio delle pensioni per ultra 75 enni. Tra cgil pensionati e Poste. Il numero da chiamare è 800 55 66 70”.

