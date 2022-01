Assegno unico per i figli, cosa c’è da sapere

di Andrea Iadevaia, dottore commercialista – Dal 1 gennaio 2022 è possibile, anche per le categorie che prima beneficiavano degli Assegni Familiari (ANF) richiedere il nuovo assegno unico universale (AUU).

La domanda va presentata una volta l’anno (quindi ogni mese di gennaio) in forma autonoma telematicamente sul sito dell’INPS oppure avvalendosi degli Istituti di Patronato.

L’assegno unico che andrà a tutte le famiglie, spetta dal settimo mese di gravidanza del bambino fino a compimento dei 21 anni di età. Verrà erogato non più in busta paga per il tramite del datore di lavoro, come accadeva per gli ANF ma con accredito diretto da parte istituto sul conto corrente del genitore che faccia richiesta degli assegni.

E’ previsto un importo minimo di circa 50 euro per un solo figlio minore, oltre al quale, per ricevere gli assegni in misura piena (massimo 175 euro per un solo figlio minore), il richiedente dovrà allegare alla domanda anche un’attestazione ISEE in corso di validità.

L’assegno poi è potenziato per alcuni casi (es. due o più figli, nuclei monogenitoriali, disabilità e/o non autosufficienza) e si riduce per i figli dai 18 ai 21 anni. Al fine di poter comunque effettuare la domanda pur in assenza dell’indicatore, è prevista anche la facoltà di trasmettere la richiesta, per poi integrarla successivamente con l’ISEE stesso ed ottenere, dalla data di presentazione dell’indicatore, il ricalcolo degli importi.

A differenza della vecchia domanda degli Assegni Familiari, i cui importi avevano validità dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo, per il nuovo assegno unico, nonostante le domande possano essere presentate già da gennaio, essi vengono accreditati a partire dal mese di marzo fino al febbraio dell’anno successivo., fatto salvo l’obbligo di presentare domanda ogni dodici mesi.

L’assegno unico universale sostituisce le precedenti e già esistenti misure di sostegno, quali assegni di natalità, gli assegni nucleo familiare e soprattutto le detrazioni per i figli fino ai 21 anni.

Quindi, a partire dalla busta paga del mese di Marzo 2022 i lavoratori dipendenti non troveranno più nel cedolino paga le detrazioni per i familiari per i quali percepiranno l’assegno, mentre verranno ancora riconosciute per quelli esclusi dal beneficio (es. figli a carico ma di età superiore ai 21 anni).

Ricordiamo che l’INPS, sul proprio sito istituzionale, mette a disposizione un simulatore per calcolare l’importo teorico spettante.