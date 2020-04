Assegnazione di buoni spesa una tantum ai nuclei familiari in condizioni di disagio

Pubblicati sul sito del comune di Casoria l’avviso pubblico, la scheda con i criteri di valutazione e la domanda per accedere alla graduatoria di assegnazione, ai nuclei familiari residenti nel Comune di Casoria (NA) più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica de Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, di BUONI SPESA UNA TANTUM finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi alimentari, da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti all’iniziativa come da elenco pubblicato su sito istituzionale dell’Ente.

Nella redazione dell’avviso si è ritenuto fondamentale utilizzare ed individuare criteri di trasparenza ed equità tali da eliminare qualsivoglia discrezionalità nell’individuazione dei beneficiari e nelle modalità di erogazione dei buoni. Fondamentale sarà la scheda di valutazione per dare la massima oggettività dei parametri per la stesura della graduatoria.

Importante anche sottolineare le procedure di verifiche periodiche che il Servizio Sociale Professionale effettuerà, anche attraverso il coinvolgimento di Organi e/o Autorità esterne a questa Amministrazione Comunale, tra cui il Corpo della Guardia di Finanza, al fine di accertare ogni autodichiarazione e la permanenza delle condizioni di disagio socio-economico, che hanno determinato l’accesso al beneficio.

Proviamo a riassumere le modalità ed i requisiti per l’accesso al BONUS;

I BUONI SPESA saranno consegnati dal Comune di Casoria ai nuclei familiari aventi diritto in un’unica soluzione in tagli da 20 euro, secondo i criteri sotto specificati:

Nucleo familiare composto da 2 individui una tantum euro 100 e 20 euro in più per ogni membro del nucleo aggiuntivo, fino ad un massimo di 160 euro una tantum. Tali importi potranno subire variazioni in ragione delle domande pervenute anche allo scopo di soddisfare il maggior numero di richieste. I beneficiari riceveranno i buoni spesa direttamente a domicilio. La consegna verrà effettuata dalla Protezione Civile o da altro Ente identificato dal Comune di Casoria e reso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente. I buoni spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali pubblicati sul sito dell’Ente. La graduatoria è valida per l’erogazione del BUONI SPESA UNA TANTUM fino al 30 giugno 2020.

SI DARÀ PRIORITÀ AI SOGGETTI CHE NON SONO GIA’ ASSEGNATARI DI SOSTEGNO PUBBLICO COME: REDDITO DI CITTADINANZA, CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, PENSIONE, ECC. O COLORO CHE GODANO DI ALTRI SOSTEGNI PUBBLICI

Requisito di ammissione: Essere cittadino italiano residente presso il comune di Casoria ovvero essere cittadino comunitario e residente presso il comune di Casoria ovvero essere cittadino straniero con permesso di soggiorno e residente presso il comune di Casoria.

Requisiti di reddito:

a) Nuclei familiari con Valore Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativa al nucleo familiare del richiedente, inferiore a € 9.360,00 (in mancanza dell’ISEE aggiornato si può fare l’autocertificazione) b) persone singole o nuclei familiari in condizioni socio economiche gravemente disagiate (per n. componenti e capacità reddituali) anche a seguito di mutamento repentino da una situazione di stabilità a una di grave instabilità; nonché altri soggetti le cui attività siano state fortemente pregiudicate dal Covid – 19,che a) abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro e – “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi” scattati con l’emergenza sanitaria; b) ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19 – da attestarsi mediante autocertificazione;

MODALITA’ DI ADESIONE

Gli interessati potranno presentare la domanda di adesione all’iniziativa per l’accettazione di Buoni spesa

– mediante la compilazione del modello di autocertificazione disponibile on-line sul sito web del comune sezione “avvisi”: www.comune.casoria.na.it e inviare lo stesso corredato degli allegati richiesti entro il 10/04/2020 ESCLUSIVAMENTE

– a mezzo mail: servizisociali@comune.casoria.na.it

– a mezzo pec: servizi.sociali@pec.comune.casoria.na.it (esclusivamente da casella PEC)

– a mezzo di apposito Servizio Telefonico Dedicato ai seguenti numeri 0817053419 –

0817053410 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 13;

L’indicazione di un recapito telefonico è indispensabile per consentire l’acquisizione di ulteriori informazioni o di verifica di eventuali incongruenze che dovessero emergere durante l’istruttoria.

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE PRESENTATE CON ALTRA MODALITÀ SE NON QUELLA TELEMATICA O TELEFONICA

Vale giusto ricordare in conclusione che i buoni sono gratuiti e non richiedono alcuna compartecipazione in danaro da parte degli usufruitori.

http://www.comune.casoria.na.it/assegnazione-di-buoni-spesa-una-tantum-al-nuclei-familiari-in-condizioni-di-disagio-economico