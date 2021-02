Asse mediano, sequestrata discarica abusiva all’uscita del cimitero

La Polizia locale di Arzano, nell’ambito dei controlli per la tutela ambientale nel territorio della Terra dei Fuochi ha scoperto e sequestrato una discarica abusiva di rifiuti speciali nei pressi dell’uscita dell’Asse Mediano che conduce al Cimitero consortile. Nell’area tra il guard rail e la siepe stradale per diverse centinaia di metri erano presenti rifiuti pericolosi e non pericolosi per questo gli uomini del Comandante Biagio Chiariello hanno proceduto al sequestro probatorio, ai sensi dell’art. 321 codice di procedura penale.

In merito a questo abbandono, per il quale al momento si procede contro ignoti, è stato aperto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.

“Sulla base dei primi accertamenti eseguiti sul posto – afferma il Comandante Chiariello – potrebbero esserci elementi che con un approfondimento delle indagini potranno condurci ai responsabili degli abbandoni.”