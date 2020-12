Asl Napoli 2 Nord: al via la campagna vaccinale

A partire dal 31 dicembre 2020 prende il via la campagna vaccinale contro il COVID19 diretta al personale in servizio presso le strutture sanitarie collocate sul territorio dell’ASL Napoli 2 Nord.

Come previsto dal Ministero della Salute i primi sottoposti a vaccinazione saranno gli operatori in servizio presso le strutture sanitarie del territorio, successivamente gli ospiti delle RSA e delle residenze per anziani.

Le procedure per la gestione delle vaccinazioni sono state precedentemente avviate e ha visto i dipendenti e convenzionati dell’ ASL Napoli 2 Nord inviare il proprio consenso alla vaccinazione nelle scorse settimane mediante il modulo messo a disposizione sul sito dell’ASL Napoli 2 Nord.

Questi ultimi sono stati invitati a controllare il proprio indirizzo mail e il proprio numero di telefono forniti per verificare l’arrivo di informazioni relative al proprio appuntamento presso il centro vaccinale di riferimento. Anche chi non hanno ancora manifestato la propria adesione mediante il modulo online, verrà contattato.

Dunque, la priorità spetta al personale delle strutture ospedaliere e del servizio di emergenza territoriale, a rischio contagio elevato, per poi coinvolgere quanti lavorano nelle strutture sanitarie del territorio.

Si ricorda che per sottoporsi a vaccinazione occorre:

presentarsi con puntualità nel giorno, all’ora e nel luogo indicato via mail o sms per l’appuntamento. È fondamentale il rispetto della puntualità; sarà permesso l’accesso al centro vaccinale solo pochi minuti prima dell’orario fissato per la vaccinazione;

portare con sé la tessera sanitaria ed un documento di identità valido;

essere in buona salute e non presentare alcun sintomo febbrile. In caso di improvviso malessere che impedisca di recarsi a vaccinazione nel giorno fissato è indispensabile avvisare tempestivamente il centro di gestione degli appuntamenti per le vaccinazioni inviando una mail a helpvaccinoc19@aslnapoli2nord.it o la direzione sanitaria dell’ospedale presso cui è fissato l’appuntamento inviando una mail all’indirizzo di riferimento (per Pozzuoli ospedale.pozzuoli@aslnapoli2nord.it; per Ischia ospedale.ischia@aslnapoli2nord.it; per Giugliano ospedale.giugliano@aslnapoli2nord.it; per Frattamaggiore ospedale.frattamaggiore@aslnapoli2nord.it).

Nei prossimi giorni la campagna vaccinale sarà estesa ai pazienti e al personale delle residenze per anziani pubbliche e private. L’appuntamento in questo caso sarà fissato direttamente dalle equipe mobili che si recheranno presso le strutture.