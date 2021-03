Ascanio, il bambino che scrive a Draghi e Mattarella per i vaccini.

“Buonasera, mi chiamo Ascanio Guglielmini e poiché non ne posso più di stare in casa solo a fare le dad e ho voglia di normalità, potreste anticipare i vaccini perché non ne posso più vorrei la vita normale, grazie. Ascanio Guglielmini.”

Sono le parole di un bambino 12enne, un nativo digitale, abituato a pensare che i social servono ad abbattere le distanze, per dire educatamente ciò che si pensa direttamente a chi può prendere decisioni che tutti devono rispettare: il Presidente della Repubblica e quello del Consiglio dei Ministri.

Ed ecco che con la naturale genuinità, tipica di un bambino che frequenta la seconda media, prende il telefonino di suo padre ed affida questo pensiero direttamente a: Mario Draghi.

Parte così da Casoria, dalla scuola secondaria “I. C. 1° Ludovico da Casoria” un appello inviato sull’account Messanger della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Quarantuno parole, scritte tutte d’un fiato, in cui viene espresso per ben due volte il concetto di normalità. Già, quella vita normale che i bambini hanno capito essergli stata negata perché i grandi non hanno rispettato le regole o saputo amministrare.

Parole Poi ripetute in una lettera accorata al capo dello Stato, Sergio Mattarella, in cui, in splendida naturalezza gli chiede di incontrarlo: “per parlare dei vaccini”.

In questa pandemia i bambini sono stati coloro che hanno pagato il prezzo più alto. A loro il virus ha sottratto loro il tempo delle esperienze preadolescenziali, propinandogli una realtà elettronica che sa tanto di misero isolamento sociale e morale.

Sono coloro a cui abbiamo dovuto consegnare una grande bugia celata in quel “Andrà tutto bene”. Una frase a cui noi grandi abbiamo tolto significato con le inadempienze, i ritardi, gli errori di quello Stato che contro il virus doveva fare la parte dell’eroe ed invece ha fatto la figura del deficiente.

Le parole di Ascanio sono idealmente le stesse che scriverebbe ogni bambino della sua età, e non solo. Per questo il nostro giornale ha scelto di veicolarle, dandone risalto e diffusione, perché con più probabilità arrivino a destinazione.

Perché la saggia autorevolezza della massime cariche dello Stato continui a dare impulso a tutti gli organismi coinvolti contro la lotta al Covid19 per dare il massimo, ognuno nel loro settore di attività. Ciò per senso di responsabilità e giustizia verso la generazione dei più piccoli.