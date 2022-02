Arzano, minacce al Comandante Chiariello

Minacce rivolte da balordi al Comandante della Polizia Locale, Biagio Chiariello. È successo ad Arzano nel corso di una operazione durante la quale la Polizia Locale di Arzano ha denunciato diverse persone per occupazione abusiva di alcuni appartamenti nel quartiere popolare 167. Un quartiere che sarebbe sotto il controllo del gruppo criminale dei Monfregolo.

Al termine delle operazioni relative alle denunce l’auto di servizio del Comandante Chiariello è stata inseguita ed affiancata per un breve tratto da una Fiat Panda a bordo della quale c’erano due balordi che hanno minacciato il Capo della Polizia Locale.

Un clima di pesante intimidazione che dovrebbe presto portare all’assegnazione di una scorta per lo stesso Chiariello.