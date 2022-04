Arzano, in auto con sigarette illegali. Carabinieri arrestano 48enne

Arzano: In auto con “bionde” illegali. Carabinieri arrestano 48enne

Ad Arzano i Carabinieri della locale Tenenza insieme ai colleghi del reggimento Campania hanno arrestato per contrabbando di sigarette Gennaro Sanchez, 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari – impegnato in un controllo a largo raggio – hanno fermato l’uomo a bordo della sua auto in via Luigi Rocco. Perquisito, è stato trovato in possesso di più di 12 chili di tabacchi lavorati esteri illegali e quasi 800 euro in contanti. L’arrestato è in attesa di giudizio.