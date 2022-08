Arzano, controlli dei Carabinieri al Codice della Strada

Ad Arzano i Carabinieri della locale tenenza su disposizione della compagnia di Casoria hanno effettuato un servizio a largo raggio volto al controllo della circolazione stradale.

38 le persone identificate di cui 11 già note alle forze dell’ordine mentre sono 26 i veicoli che sono stati controllati per un totale di 8 sanzioni e più di 7mila euro. Sanzioni al codice della strada che hanno visto violazioni come la guida senza patente, senza casco o senza la copertura assicurativa. Diversi gli scooter sequestrati durante il servizio ma anche una persona denunciata per tentato furto su auto. Le indagini dei militari hanno infatti permesso di individuare un 49enne del posto che pochi giorni prima aveva tentato di strappare il catalizzatore da un’auto in sosta