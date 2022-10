Arte, Stefania Ianniello porta l’arte in teatro

di Maria D’Anna – Sarà lo spettacolo musicale e teatrale “Alma Dominae” a Somma Vesuviana il prossimo impegno per Stefania Ianniello, giovane artista partenopea dal sicuro talento. Nata a Napoli nel 1989, pittrice, ma anche poetessa e scrittrice nonché impegnata anche in attività di volontariato, si appassiona all’ arte del disegno fin dalla più tenera età mostrando fin da bambina doti non comuni. Terminati gli studi classici si iscrive all’ Accademia di Belle Arti di Napoli, laureandosi a pieni voti prima in grafica d’ arte per l’illustrazione ed in seguito in pittura, unendo esperienze nella Scuola Italiana di Comux e nella street art, organizzando le sue prime mostre personali nella provincia napoletana e mostrando la sua predilezione per olii, pastelli morbidi ed in generale le cosiddette “tecniche grasse”. Ha preso parte di recente alla mostra “(P) ain’t no boundaries a Napoli ed al “Paste – up festival” sempre a Napoli.