Arte ed emozioni di Mauro Bene per il concorso Fotogrammi Dantebus

di Francesco D’Anna – Che Mauro Bene fosse ormai una celebrità casoriana, capace di suscitare nel pubblico forti emozioni, si sapeva, o quanto meno lo si era intuito, grazie alle sue splendide foto che ritraggono da tempo la nostra città. Ciò è proprio confermato dalla sua ultima opera fotografica, candidata al concorso nazionale di fotografia “Fotogrammi Dantebus”, giunto alla terza edizione con votazioni online: ‘Confidenze’. Un uomo che timidamente accenna una carezza al suo, probabilmente, amico più fedele, un cane. Basterebbero pochissime battute per descrivere la scena: – i protagonisti, un cane e il suo padrone, e uno sfondo grigio che ne fa da ambientazione; tuttavia, le emozioni che un momento immortalato riesce a suscitare nell’osservatore, proprio come quello proposto dall’artista non sono “confinabili” con altrettante parole. Ho poc’anzi accostato a Mauro Bene l’apposizione “artista”, l’ho fatto volontariamente poiché ritengo che le foto si muovano sullo stesso piano di un quadro o di una scultura; la fotografia è arte pura. Ritornando all’opera in sé, l’osservatore si ritrova in un vortice di emozioni, non come quello imposto a Paolo e Francesca nell’inferno de ‘” Divina Commedia” di Dante, di cui lo stesso concorso celebra i 700 anni dalla morte, probabilmente generato dalla tenerezza dello sguardo tra l’uomo e il cane. Il tema esiste fin dall’alba dei tempi, ossia il legame tra uomo e natura che si manifesta in tutte le sue forme, proprio come nel momento ritratto da Bene. Non resta che fare i complimenti al nostro talentuoso artista, Mauro Bene. Il concorso prevede la possibilità di esprimere il voto per la foto via internet, collegandosi al link: https://strumenti.dantebus.com/contest/artwork/72517

