Arte e qualita’ urbana: essere o non essere una citta’ per la cultura

di Roberto Fabio Brucci (alias Il Tuffatore Riemerso) – La maggior parte di chi passa intorno alla rotonda situata tra le vie N. Sauro, Duca d’Aosta e A. Diaz al confine tra Casoria e Afragola non sa che l’enorme ingranaggio che campeggia al suo centro proviene da un altoforno dell’ex Italsider di Bagnoli. Esso fu al centro di interventi di numerosi artisti ospitati in un simposio internazionale di scultura tenutosi nel 2004 nella Villa Comunale di Casoria. Da qui “The Clog” (La ruota dentata) è stata poi trasferita nella rotonda dove si trova tuttora, rappresentando un felice connubio tra archeologia industriale e arte contemporanea. Per tutti è oggi la “Ruota degli Artisti” e testimonia il passato e il futuro di Casoria, un passato fatto di insediamenti industriali (oggi chiusi) e un futuro (possibile) all’insegna dell’arte e della cultura. Nel 2010, invece, l’artista di Torre del Greco Teresa Condito vince il bando del progetto “Più Europa” per la città di Casoria, in Piazza Benedetto XV, e realizza nel 2014 l’opera pubblica “l’ESSERE”. L’artista, figlia di artigiani del corallo, ha partecipato anche alla 56ma Biennale di Venezia del 2015 presso il Padiglione del Guatemala. Per piazza Benedetto XV a Casoria realizza un’opera monumentale costituita da cinque blocchi in pietra che prendono progressivamente forma ergendosi verso l’alto.

Le figure, vagamente antropomorfe, sembrano richiamare le sculture del celebre artista britannico Henry Moore. Sul primo blocco l’artista torrese ha inciso le seguenti parole: ” L’ESSERE / nel giorno senza luce / nell’infinito senza tempo / l’innocenza di un sentimento / gli ha concesso / di alzare lo sguardo / di andare avanti”. Anche la pavimentazione della piazza circostante, con il motivo a onde, richiama l’idea di un mare primordiale da cui nasce la forma. L’opera contribuisce a valorizzare e a rendere peculiare una zona altrimenti anonima, cogliendo appieno lo spirito del programma “Più Europa”, che si poneva come obiettivo la rivitalizzazione socio-economica e la qualità urbana, per migliorare l’attrattività e la competitività delle città medie campane, come Casoria. Meno coraggioso risulta, tuttavia, l’intervento di restyling di piazza Cirillo, che pur rivoluzionando l’assetto viario non ha impresso una forte connotazione alla piazza, limitandosi a elidere alcuni elementi che deturpavano la fiancata della chiesa del Carmine e a delineare alcune aiuole. Per quella che dovrebbe essere la piazza simbolo e biglietto da visita della città ci si sarebbe aspettati qualcosa di più, come fontane (pur immaginate in alcuni rendering) o monumenti ispirati alla storia e alla cultura cittadina. Le stesse Universiadi del 2019, che hanno costituito un elemento di visibilità per la nostra città, aldilà degli importanti interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi, non sono stati pienamente sfruttati come volano per rilanciare la città anche sotto altri profili, primo fra tutti quello culturale, rappresentando un’altra occasione mancata. Riprendendo il tema dell’opera in piazza Benedetto XV, ci si deve allora interrogare se la città di Casoria vuole “essere” o “non essere” una città aperta all’arte e alla cultura, pronta a scrollarsi di dosso la fuligginosa e ingombrante immagine di area industriale dismessa.

“La Ruota degli Artisti” e “l’ESSERE” (Foto RFB. “AUREA – Ri_scatti_casoriani”, 2020).