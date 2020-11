Arrivederci Rosario Villamaino, uomo di spirito e dal gran cuore.

Centinaia i messaggi di stima e vicinanza alla famiglia; grande il rammarico per non poter essere lì, da vicino, stretti nel dolore, a dare l’ultimo saluto ad un uomo dalle spiccate qualità e dal carattere eclettico e solare.

Ha portato sconcerto e stupore, in queste ore la dipartita di Rosario Villamaino, personaggio noto del quartiere e non solo.

Ci sono due cose durature che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e le ali (cit.). Fondiamo le prime con l'educazione ed il senso civico , mentre le ali, la speranza di un futuro migliore, si conferiscono con il buon esempio di chi in prima persona si batte per ciò in cui crede. partendo da studi classici ritengo che la scrittura sia un ottimo strumento per farlo.