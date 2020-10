ARRIVEDERCI MARIO. LA PREMATURA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE MARIO SILVESTRO

Nell’incredulità e nel dolore di amici e parenti, che in poche ore ha invaso anche i social, si percepisce la rabbia di molti per aver perso un amico, un confidente, un punto di riferimento.

Mario Silvestro, noto nel mondo dello sport quale Presidente del Casoria Calcio negli anni della C2 dal 1980 al 1984 e successivamente negli anni 90, ricordato da tanti per il suo recente impegno come V. Presidente del centro polivalente sociale di Arpino, ci ha lasciati prematuramente all’età di 64 anni.

Ci sono due cose durature che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e le ali (cit.). Fondiamo le prime con l'educazione ed il senso civico , mentre le ali, la speranza di un futuro migliore, si conferiscono con il buon esempio di chi in prima persona si batte per ciò in cui crede. partendo da studi classici ritengo che la scrittura sia un ottimo strumento per farlo.