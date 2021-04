Arriva Dinner in the sky, il cielo non è più un limite

Chi di voi ha il coraggio di cenare o fare un aperitivo sospeso nel vuoto a 50 metri di altezza?

Dinner in the sky è un evento che già da qualche anno sta spopolando in tutto il mondo: nel 2020 è giunto a Como e adesso è approdato anche in Campania. Si tratta di un ristorante in franchising già disponibile in 70 paesi che combina un’esperienza gastronomica indimenticabile con gli orizzonti più belli d’Italia!

Un’esperienza davvero unica per gli amanti del brivido che avranno la possibilità di mangiare, festeggiare o fare un aperitivo sospesi nel cielo godendosi il meraviglioso panorama. Arriverà a Benevento in Piazza Castello il 9 fino all’ 11 luglio e si potrà scegliere tra quattro opzioni diverse: brunch, pranzo, apericena, cena. I prezzi che vanno da 89 fino a 159 euro.

I commensali saranno accompagnati due alla volta su una piattaforma dove verranno allacciati ai sedili dal personale di sicurezza per poi salire in cielo ad un’altezza di 50 metri. Il tavolo di 5 tonnellate viene sollevato su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate. Inoltre, l’evento è presente un team professionale di gestori di eventi e tecnici sul posto.

Ovviamente in questo periodo di emergenza sociale e sanitaria, le norme anti-covid saranno rispettate anche durante questi appuntamenti ‘en plein air’ attraverso un sistema di paratie mobili, il quale garantirà il rispetto del distanziamento minimo tra i partecipanti.

Durante quest’esperienza potremmo dire di avere il mondo ai nostri piedi, letteralmente!