Arpino. Voragine Via Leopardi: aggiornamenti.

Abbiamo riferito ieri della ennesima voragine apertasi sul devastato territorio di Casoria ed Arpino. Un dissesto idro-geologico che persiste da decenni, a cui non si pone rimedio se non con soluzioni parziali e temporanee. La causa della voragine di Via Leopardi che aveva inghiottito perfino un motorino, e da ciò se ne intuisce la profondità e lo spessore, è stata causata da una perdita della condotta idrica. Sul punto, nell’articolo di ieri avevano ascoltato il parere dell’Architetto Alessandro Puzone, consigliere comunale di Forza Italia, che era presente sul posto. Oggi, lo stesso Architetto Puzone, che continua a seguire la vicenda, ci comunica, che oltre alla perdita derivante dalla condotta idrica, si riscontra un’altra perdita, stavolta generata dalla condotta fognaria. Non a caso avevamo scritto di reti idriche e fognarie ridotte a colabrodo! Ancora una volta si ribadisce la assoluta necessità di un piano comunale di interventi straordinari finalizzati alla salvaguardia del Territorio di Casoria ed Arpino, dai concreti rischi di dissesto idro-geologico, che già costano tantissimo in termini di risorse pubbliche, ma che potrebbero causare anche concreti rischi per l’incolumità dei cittadini.

