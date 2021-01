Arpino: l’appello della ‘gattara’ Lucia

Il randagismo è un fenomeno che non interessa solo i cani ma anche i gatti che vivono sul territorio e non hanno nessun proprietario. In questi casi, alcune volte anche se mai abbastanza, subentrano le colonie feline ovvero gruppi di due o più gatti legati ad un determinato territorio in cui trovano le risorse necessarie per sopravvivere grazie a persone magnanime che danno loro cibo e rifugio.

Nella storia di oggi la protagonista, oltre ai felini, è la signora Lucia Bruno che da 12 anni si occupa di gatti randagi e abbandonati tra Via Lubrano Nicolò e Via Mauri Carlo nella frazione di Arpino. Grazie al vigile Vincenzo Bruno è riuscita ad aprire una colonia che nel tempo, è arrivata ad accogliere circa 45 gatti.

” Faccio quello che farebbero 3 o 4 volontari messi insieme ma ora vorrei allentare un po’ la corda tuttavia non me la sento, dopo anni, di abbandonarli. Quindi, cosa potrei fare per avere una mano fisicamente ed economicamente?” – ha affermato la gattofila . Lucia non lavora e la mamma e i nonni l’hanno aiutata in questa avventura.

Il suo disagio non è stato ancora esposto all’ASL anche se i gatti vengono man mano sterilizzati e sono dotati di microchip.

La Legge regionale n. 33 del 30/12/2009 e il Regolamento regionale del 13/04/17 n. 2 stabiliscono che i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto da chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Purtroppo, viene a crearsi un paradosso tra quella che è un’attribuzione di senso e la reale condizione che questi animali vivono per strada, tra il riconoscimento e il rispetto che non sempre coincidono.

La responsabilità è del Comune dove si trova la colonia ma, di fatto, le persone che si occupano della nutrizione e della cura dei gatti sono privati cittadini quando invece le spese veterinarie e per il loro mantenimento dovrebbe essere a carico dell’ Ente.

Quello di Lucia si configura come un appello affinché qualcuno adotti i gatti o le istituzioni intervengano per aiutarla.