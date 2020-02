Arpino: inizia il ritiro delle buste per la raccolta differenziata

Da lunedi’ 10 febbraio sarà possibile , anche presso gli uffici comunali di Via Benedetto Croce ad Arpino effettuare il ritiro delle buste per la raccolta differenziata.

Gli uffici saranno aperti dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9.00 alle 13.00.

E’ , inoltre da precisare, che potranno recarci per il ritiro solo i cittadini residenti della zona dove è già avvenuta la consegna del kit porta a porta.

Tutti gli altri quindi ,dovranno attendere prima la consegna del kit e recarsi presso gli uffici solo se non erano presenti in casa al momento della consegna.

Sicuramente una notizia positiva per tutti i cittadini e soprattutto per sottolineare l’importanza della raccolta differenziata per il benessere del paese.