Arpino: Grossa voragine all’interno dei Parco dei Principi messa in sicurezza dai Vigili Urbani.

Un cedimento della strada, dovuto con ogni probabilità ad una perdita della condotta idrica ha coinvolto una parte della carreggiata all’interno del Parco dei Principi, sito in Via Giuseppe Di Vittorio in Arpino. Su posto sono intervenuti con immediatezza i Vigili Urbani , che hanno provveduto alla messa in sicurezza della strada. Ancora una volta di ripropone la problematica del dissesto idrogeologico della città, che abbisogna di un piano vero e proprio che metta in sicurezza la città.

