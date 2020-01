Arpino: ennesimo incidente stradale in zona Lufrano

Spettacolare incidente nel primo pomeriggio sul cavalcaferrovia di via Lufrano, nella frazione di Arpino. Due auto che percorrevano in senso opposto l’una all’altra la rampa si sono “agganciate” ed una di queste si è capovolta su un lato. Sul posto è immediatamente accorsa la Polizia Municipale di Casoria che ha soccorso il ferito, conducente dell’auto capovolta, il quale è stato giudicato guaribile in dieci giorni. La rampa di via Lufrano è già nota alle cronache per altri incidenti stradali avvenuti in passato. Tra questi uno mortale che coinvolse una giovane donna.

