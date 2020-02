Arpino: ‘E mo basta mó’, la denuncia popolare contro il degrado della città

Il Comitato Arpino – Cittadella “E mo basta mó” ha organizzato una manifestazione popolare contro il degrado sociale, culturale e morale del territorio di Arpino – Cittadella. L’evento si terrà sabato 15 febbraio dalle 9:30 a partire da Via Giotto con corteo in Via Nazionale delle Puglie, proseguendo per Via Arpino, Via Domenico Colasanto fino al Palazzo Comunale di Via Benedetto Croce. Oltre allo stesso presidente del Comitato, Gabriele Acanfora, interverranno i consiglieri comunali di Casoria Pasquale Fuccio, Angela Russo ed Elena Vignati e il consigliere del comune di Napoli nonché Presidente della commissione infrastrutture e mobilità Nino Simeone.

Tale manifestazione, con la presenza dei principali esponenti politici locali dell’opposizione, va a confermare i malumori della cittadinanza di Casoria e di Arpino contro il pauroso degrado che investe la città, rispetto al quale l’Amministrazione comunale appare inadempiente.

