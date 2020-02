Arpino. Continua la messa in sicurezza del parco Padre Miano alla Cittadella

Nuova fase dei lavori di messa in sicurezza e di potatura degli alberi nel parco Padre Miano alla Cittadella.

Il piccolo parco verde fu gravemente danneggiato dalle piogge e dal forte vento degli ultimi giorni di dicembre: nella notte del ventuno di quel mese diversi pini caddero distruggendo parte della muratura della villa e l’ingresso principale, danneggiando alcuni dei giochi per bambini all’interno del parco e un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Fortunatamente non ci furono altri danni a persone e cose.

Disastro annunciato data l’assenza di manutenzione e di pulizia della villa: mentre si inaugurava il Parco Michelangelo e si combatteva una patetica guerra politica sulla paternità di tale progetto, il parco Padre Miano era lasciato all’incuria e alla sporcizia tra due entrate bloccate dalla spazzatura (mai raccolta) e alberi mai potati. Incuria che ha dato i suoi frutti in quella notte di dicembre.

In questi ultimi due mesi ci sono stati i lavori di messa in sicurezza: i pini pericolanti sono stati tagliati, quelli sicuri potati; è stato ricostruito il muretto danneggiato e ripristinato l’ingresso, ma non rimossi i giochi danneggiati solo messi in sicurezza.

Diversi cittadini della zona auspicano una nuova fase di cura e di manutenzione di questo minuscolo polmone verde lungo la Via Nazionale delle Puglie: giochi sostituiti, pulizia e impianto di nuovi alberi per sostituire i vecchi. Sperando che il tutto non si concluda come la rimozione di alcuni alberi pericolanti lungo la Nazionale delle Puglie durante la passata amministrazione Fuccio: gli alberi furono tagliati, ma non sostituiti inoltre tuttora rimangono i ceppi impiantati nel terreno e le radici che hanno alzato in diversi punti il livello della strada.

